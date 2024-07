Parlamentarisches Sommerfest: Hamburg dankt seinen Ehrenamtlichen

1200 Gäste aus Politik und Gesellschaft beim Networking im Innenhof der Bürgerschaft: Zum 27. Mal fand am Dienstag das Parlamentarische Sommerfest im Hamburger Rathaus statt.

Zu Beginn der Veranstaltung dankte die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit den vielen Ehrenamtlichen in Hamburg. „Unsere Demokratie braucht Bürger:innen, die sich einmischen und mitwirken wollen, die ihr soziales Handeln ganz im hanseatischen Sinne auch als Grundlage unserer demokratischen und solidarischen Gesellschaft verstehen“, sagte sie.

1200 Gäste: Parlamentarisches Sommerfest im Hamburger Rathaus

„2023 haben wir in der Hamburgischen Verfassung die Förderung des Ehrenamtes festgeschrieben. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass hier viele Menschen mit uns feiern, die sich ehrenamtlich in unserer Stadt engagieren. Sie alle tragen und sorgen mit Ihrer Arbeit für unsere Demokratie. Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihr Engagement. Sie machen Hamburg jeden Tag ein Stück besser.“ Jeder Dritte engagiere sich ehrenamtlich in Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Rathaus-Beben: FDP-Abgeordnete wechselt zur CDU

Musik gab es unter anderem vom Hamburger Kneipenchor. (mp)