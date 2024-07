Überraschende Allianz: Die ehemalige Hamburger FDP-Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft, Anna von Treuenfels-Frowein, wechselt zur CDU. Schon seit einiger Zeit hatte sie „Schwierigkeiten“, hier die Bundespolitik ihrer Ex-Partei zu vertreten, wie sie sagt. CDU-Landes- und Fraktionschef Dennis Thering freute sich über den „Coup“ und verkündete, dass die ehemalige FDP-Fraktionschefin im kommenden Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen soll. Was sind die Hintergründe? Und was sagt die FDP zu dem prominenten Verlust?