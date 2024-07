Tschentscher will Bürgermeister bleiben – und hat auch schon einen Wunschpartner

In rund siebeneinhalb Monaten steht in Hamburg die Bürgerschaftswahl an. Peter Tschentscher setzt darauf, als Erster Bürgermeister im Amt bestätigt zu werden.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher setzt auf eine weitere Amtszeit als Regierungschef. „Ich möchte gerne weiter bleiben in diesem Amt“, sagte der SPD-Politiker im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem „Hamburg Journal“. Er spüre viel Zustimmung in der Partei, auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die ihm sagten: Machen Sie mal weiter. „Und das würde ich auch gerne tun.“

Peter Tschentscher ist seit sechs Jahren Hamburger Bürgermeister

Tschentscher ist seit 2018 Erster Bürgermeister der Hansestadt. Zunächst übernahm er das Amt in der laufenden Legislatur vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), der nach Berlin wechselte und Bundesfinanzminister wurde. Nach der Bürgerschaftswahl 2020 wurde Tschentscher im Amt bestätigt. Die nächste Wahl findet voraussichtlich am 2. März 2025 statt.

Tschentscher will Fortsetzung der grünen Koalition

Gegenwind oder andere Kandidaten bei der SPD zeichnen sich bisher nicht ab. Grundsätzlich strebt der Bürgermeister eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition an. „Wir sind sehr verlässlich und vertrauensvoll unterwegs. […] Wir sind wirklich sehr eng beieinander, stimmen uns gut ab“, sagte der 58-Jährige.

Dafür sei er angesichts der vielen Krisen wie Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg auch dankbar. „Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir als Regierung in Hamburg Stabilität und Sicherheit in unsicheren Zeiten geben.“ Rot-Grün habe die Stadt vorangebracht. „Da ist naheliegend, dann in dieser Konstellation auch weiterzuarbeiten.“ (dpa/mp)