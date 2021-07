Trotz Corona: Hamburgs Schwimmbäder öffnen – Saunen nicht

Jetzt kann wieder geplanscht werden! Ab Mittwoch dürfen die Hamburger in insgesamt 17 Schwimmbädern schwimmen, baden und den Sommer genießen – trotz Coronavirus.

Möglich macht das die neue Senatsverordnung, die ab 1. Juli in Kraft tritt. Dadurch kann Bäderland in Hamburg neben den Freibädern nun auch alle Hallenbäder inklusive Ganzjahresfreibäder wieder in Betrieb nehmen. „Darauf haben viele Menschen gewartet“, frohlockt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

Hamburg: 17 Schwimmbäder öffnen ihre Becken wieder

Die konstant niedrigen Infektionszahlen der vergangenen Wochen würden diesen Schritt ermöglichen. „Insbesondere Vereine, Gesundheits- und Sportschwimmer können jetzt wieder unabhängig vom Wetter ihre Bahnen ziehen – und zwar im gesamten Stadtgebiet.

Das könnte Sie auch interessieren:Corona in Hamburg! Alle wichtigen News im Liveticker

Auf folgende Freibäder können sich die Hamburger freuen: Aschberg, Marienhöhe, Neugraben, Osdorfer Born, Rahlstedt, Finkenwerder, Kaifu, Bondenwald und das Naturbad Stadtparksee.

Corona: Hamburgs Hallenbäder auch wieder geöffnet

Bei den Kombi-Bädern haben das Bille-Bad in Bergedorf, das Festland in Altona und das Parkbad in Volksdorf geöffnet. Und auch in den Schwimmhallen Ohlsdorf, Inselpark, Blankenese, Rahlstedt und Wandsbek kann wieder geplanscht werden – sofern die Hygienekonzepte eingehalten werden.

Dazu gehört unter anderem die Limitierung der Gästeanzahl entsprechend der Wasserfläche pro Bad. Um trotzdem möglichst vielen Gästen den Zutritt zu den Bädern zu ermöglichen, gibt es auch weiterhin Zeittickets für den Schwimmbadbesuch. Tickets können online gekauft werden.

Wichtig: Saunen, Dampfbäder, Thermen und Whirlpools bleiben aufgrund des Infektionsschutzes weiter geschlossen.