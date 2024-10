Sie führt Hamburgs Linke in den nächsten Wahlkampf

Die Linke erlebt aktuell schwere Zeiten. Nun stellt sich die Partei in Hamburg für die Bürgerschaftswahl 2025 auf – und zwar geprägt von großer Einigkeit. An der Spitze der Liste stehen die Chefinnen von Fraktion und Landesverband.

Die Hamburger Linke geht mit der Fraktionsvorsitzenden Cansu Özdemir an der Spitze in die Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr. Die 36 Jahre alte Politikerin wurde auf einem Parteitag mit 89,6 Prozent der Stimmen gewählt, wie der Landesverband mitteilte. Özdemir ist Mutter eines Kindes, wuchs im Osdorfer Born auf und lebt in Iserbrook.

Hamburger Linke diskutiert auch Wahlprogramm

Auf Platz zwei steht Heike Sudmann, die stellvertretende Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion ist. Sie erhielt den Angaben zufolge sogar 92,5 Prozent der Stimmen. Auf Platz drei folgt Landessprecherin Sabine Ritter.

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 hatten die Linken 9,1 Prozent der Stimmen bekommen. Neben den Personalentscheidungen diskutierten und beschlossen die gut 100 Delegierten auch das Wahlprogramm zur Bürgerschaftswahl. Der Parteitag wird am 16. und 17. November mit Vorstandswahlen fortgesetzt. (dpa/mp)