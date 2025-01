Schulsenatorin verpflichtet alle Schüler zum Gedenkstätten-Besuch

Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) plant für alle Hamburger Schülerinnen und Schülern den verpflichtenden Besuch einer Gedenkstätte.

Eingebettet werden soll der Besuch in eine entsprechende pädagogische Vor- und Nachbereitung durch die Lehrkräfte, damit davon eine nachhaltige Wirkung ausgehen kann, sagte Bekeris bei der Verleihung der Bertini-Preise im Ernst-Deutsch-Theater.

Entwicklung eines neuen Demokratie-Leitbildes

Aktuell werde ein neues Demokratie-Leitbild für alle Schulen entwickelt, in dem grundlegende Vorstellungen von Demokratiebildung in allen Lebens- und Bildungsphasen von der Vorschulerziehung bis hin zum lebenslangen Lernen festgelegt werden, hieß es. Das Landesinstitut bekomme zusätzliche Mittel, um für Schulen Demokratiewerkstätten zu entwickeln und Projekte der Demokratiebildung in großem Umfang anzubieten.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das macht mich wütend!“: Warum ein Hafenarbeiter jetzt in die Politik geht

Gleichzeitig solle die Lehrkräftequalifizierung im Bereich der Demokratiebildung deutlich ausgeweitet werden. Im Startchancenprogramm für Schulen in sozial herausforderndem Umfeld werde die „Förderung der demokratischen Teilhabe” in den nächsten Jahren personell und materiell nachhaltig ausgestattet. (dpa/mp)