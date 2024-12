Massenschlägerei nach Party-Nacht in der City – drei Verletzte

Auf der Mönckebergstraße (Altstadt) ist es am frühen Sonntagmorgen zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern gekommen. Die Beteiligten hatten zuvor in einer Nobel-Disco gefeiert und waren dann in Streit geraten. Es gab drei Verletzte.

Laut Polizei wurde gegen 4.30 Uhr eine Massenschlägerei auf der Mönckebergstraße vor dem dortigen Media Markt gemeldet. Augenzeugen berichteten, dass ein Mann bewusstlos sei. Neben mehreren Streifenwagen und Rettungswagen rückte auch ein Notarzt an.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um zwei Personengruppen, die zuvor in einer In-Disco im Levante Haus gefeiert hatten. Kurz nach dem Verlassen gerieten etwa 16 Männer in Streit und prügelten aufeinander ein.

Drei Männer wurden verletzt und kamen in die Klinik. Weitere Hintergründe werden ermittelt.