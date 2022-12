Freie Oberkörper für alle! So heißt es jedes Wochenende in Göttingens Schwimmbädern. Kiel legte Donnerstag nach: Hier dürfen Frauen nun jeden Tag ohne Oberteil schwimmen gehen. In Hamburg forderte die SPD Eimsbüttel im Juni ebenfalls Gleichberechtigung für alle Badegäste. Was ist aus der Initiative geworden?

In Eimsbüttel ist man sich einig: Alle im Hauptausschuss stimmten für die Oben-ohne-Initiative, die Paulina Reineke-Rügge (SPD) im Juli angestoßen hat. Doch umgesetzt wurde die Empfehlung bislang nicht – obwohl es von Seiten Bäderlands zu Beginn der Debatte hieß, man wünsche sich eine politische Entscheidung, sagt die SPD-Politikerin.

Hamburg: Eimsbüttel ist für Oben ohne im Schwimmbad

Bei Bäderland nachgefragt, heißt es nun von Sprecher Michael Dietel: „Unsere Position ist, dass wir dem nicht im Wege stehen, wenn es vorher eine breite gesellschaftliche Debatte dazu gegeben hat. Diese Debatte ist bislang jedoch nicht erkennbar – auch das Interesse der Badegäste ist nach wie vor nicht vorhanden.“

Der Vorstoß aus Eimsbüttel könne ein Anstoß zur Debatte sein, sei jedoch bislang kein Stimmungsbild der breiten Gesellschaft. Hierfür brauche es auch die Stimmen vom Kinderschutzbund, Religionsvertretungen, der Familien- und Sozialpolitik und etlichen weiteren, findet Dietel. Er betont, dass der Bezirk und die Abgeordneten keinen Einfluss auf die Hausordnung hätten – sie könnten nur Empfehlungen aussprechen.

Paulina Reineke-Rügge zeigt sich über die Haltung enttäuscht: Bäderland habe in der Debatte immer wieder die Bedenken geändert, dadurch sei es sehr schwer gewesen, darauf einzugehen. Für sie ist klar: Die Unsicherheit, die sie auch in der Haltung Bäderlands zu erkennen meint, zeige wie wichtig eine eindeutige – und nicht diskriminierende – Regelung für Hamburg ist. „Sonst sind die Bedingungen für Badegäste abhängig von der Tagesform der entscheidenen Personen vor Ort.“

Die Politikerin hofft nun, dass man auf Behördenebene an einer Umsetzung arbeite. Ihr Ziel ist klar: „In Kiel wurde die Kleiderordnung gerade bindend geändert. Das fordern wir auch für Hamburg.“