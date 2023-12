Hamburger SPD-Politikerin verbreitet Anti-Israel-Propaganda

Mit fragwürdigen Äußerungen und zweifelhaften Auftritten – etwa bei den rechtsextremistischen türkischen Grauen Wölfen – hat sie in der Vergangenheit mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat die ehemalige Grünen- und jetzige SPD-Politikerin Nebahat Güçlü es vielleicht übertrieben – mit einem Facebook-Post, der offensichtlich Israel die Schuld am Nahost-Konflikt geben soll.

„Israel has killed 8697 children in Gaza over 60 Days”, so steht es da. Daneben ist ein vermutlich palästinensisches Kind zu sehen. Ins Deutsch übersetzt: „Israel hat innerhalb von 60 Tagen 8697 Kinder im Gazastreifen getötet.”

Unabhängig davon, woher diese Zahl stammt (vielleicht von der Terrorganisation Hamas?) und ob sie stimmt, ist dieser Post eine klare Positionierung. Ganz offensichtlich sieht die ehemalige Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Hamburg in Israel den Schuldigen für den aktuellen Konflikt.

Mit diesem Facebook-Post greift Nebahat Güclü (SPD) israelfeindliche Narrative auf. Facebook/Screenshot Mit diesem Facebook-Post greift Nebahat Güclü (SPD) israelfeindliche Narrative auf.

Zur Erinnerung: Am 7. Oktober haben Hamas-Terroristen Israel in einer Nacht- und Nebelaktion überfallen und etliche Massaker verübt, was rund 1200 israelische und ausländische Menschen das Leben kostete – unter ihnen Kinder, zum Teil sogar Säuglinge. 5431 Menschen wurden verletzt. Außerdem nahmen Hamas-Terroristen mehr als 200 Israelis als Geiseln, auch darunter Kinder. Einige wenige Entführte sind inzwischen freigelassen.

Hamburger: SPD-Politikerin Nebahat Güçlü verbreitet Anti-Israel-Propaganda

Die Hamas hat nicht nur Juden ermordet, sie unterdrückt seit langem die Menschen im Gazastreifen. Die Bevölkerung dort wird von den Terroristen als menschliche Schutzschilde missbraucht. Auch so ist zu erklären, dass bei den israelischen Gegenschlägen gegen die Terrororganisation bisher rund 15.000 Menschen gestorben sein sollen – auch unschuldige Zivilisten.

Die MOPO hätte gerne von Nebahat Güçlü mehr darüber erfahren, was sie zu ihrem Facebook-Post veranlasst hat. Auf ihrem Handy war sie nicht erreichbar.

Nebahat Güçlü trat bei rechtsextremen „Grauen Wölfen“ auf

Nebahat Güclü saß von 2004 bis 2010 für die Grünen in der Hamburger Bürgerschaft. In der Fraktion war sie Fachsprecherin für Migration, Flüchtlinge und Ausländer. Am 29. Mai 2008 wurde sie zur Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft gewählt. Von 2012 bis 2017 war Güçlü Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Hamburg und Umgebung.

Im Wahlkampf 2015 trat Güclü bei einem Kulturfestival der „Förderation der Demokratischen Türkischen Idealistenvereine in Deutschland” (ADÜTDF) auf, dem deutschen Arm der rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe, was in ihrer Partei für Fassungslosigkeit sorgte. Im selben Jahr trat sie aus der Partei aus und saß bis 2020 als fraktionslose Abgeordnete in der Bürgerschaft. 2018 wurde sie Mitglied der SPD.

Das könnte Sie auch interessieren: Greenpeace distanziert sich von Greta Thunberg – und fällt auf Hamas-Propaganda herein

Ende März 2015 kündigte der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband in Hamburg Güçlüs Arbeitsplatz als Referentin für Migration ohne Angabe von Gründen. Güçlü war bei dem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege seit Juni 2011 in der Beratung und Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen tätig gewesen.

Im Herbst 2016 wurde Güçlü wegen ihrer Kontakte zu dem Vorsitzenden der Osmanen Gemania Hamburg kritisiert, einer türkisch-nationalistischen Rockergruppe.