Locker in Richtung Frühling: Der Hamburger Senat hat am Dienstag angekündigt, die bestehenden Corona-Maßnahmen weiter zu lockern. Im nächsten Schritt soll unter anderem die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben werden.

Schon im Vorfeld der für Mittwoch anberaumten Ministerpräsidentenkonferenz hat Hamburg sich für weitere Lockerungsschritte entschlossen. „Der Senat hat entschieden, in Übereinstimmung mit den für morgen zu erwartenden MPK-Beschlüssen, in mehreren Schritten Öffnungen in der Hamburger Corona-Verordnung umzusetzen“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag im Rathaus.

Hamburg lockert Sperrstunde und Kontaktbeschränkungen

Zuerst gibt es jetzt eine Lockerung von Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich und die Aufhebung der Sperrstunde ab 23 Uhr in der Gastronomie. Hierfür könne man laut Schweitzer mit dem Samstag rechnen. Weitere Details zur Umsetzung der Regelungen konnte er noch nicht benennen.

Bereits seit dem vergangenen Wochenende können auch wieder Menschen ohne Corona-Schutzimpfung oder Genesenen-Nachweis shoppen gehen. Die 2G-Regelung im Einzelhandel wurde durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Für Ungeimpfte endete damit eine rund zweieinhalbmonatige Sperre.

Corona-Infektionen in Hamburg sinken weiter

Die Corona-Infektionen in Hamburg sinken inzwischen deutlich. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 1396,9 an – nach 1463,8 am Montag und 1859,1 vor einer Woche. Die Behörde weist aber nach wie vor darauf hin, dass es aufgrund der hohen Fallzahlen zu Meldeverzögerungen kommen könne und daher davon ausgegangen werden müsse, dass die tatsächliche Inzidenz höher liege.

Welche weiteren Schritte es geben wird, werde am Mittwoch zwischen Bund und Ländern beraten. Hamburg werde diese Schritte dann umsetzen und sich dabei an der Einschätzung des Expertenrats orientieren. Der Senat rechne damit, dass bis zum 20. März alle Beschränkungen bis auf die Maskenpflicht Stück für Stück fallen werden. (abu)