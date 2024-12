Hamburger Kita mit Stacheldraht: Thering poltert – „Armutszeugnis“

Im Hamburger Stadtteil St. Georg sorgt eine Kita in der Nähe des Hauptbahnhofs für Aufsehen, nachdem sie ihr Grundstück nun zusätzlich mit NATO-Stacheldraht absichert.

Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion, sieht darin ein Versagen der rot-grünen Innenpolitik: „SPD und Grüne tun immer so, als sei die Sicherheit in Hamburg gewährleistet. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild“, so Thering. Er kritisiert, dass die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen am Hauptbahnhof dazu führten, dass Kriminalität in die umliegenden Stadtteile verlagert werde.

CDU fordert mehr Sicherheit für Hamburg

„Dass eine Kita jetzt NATO-Draht braucht, um sich vor Drogenabhängigen zu schützen, ist ein Armutszeugnis für die rot-grüne Regierung“, fügt Thering hinzu.

Auch Geschäftsinhaber in der Umgebung beklagen die unhaltbaren Zustände. Die CDU fordert mehr Sicherheit und ein Umdenken vom rot-grünen Senat. (mp)