Der Zaun sieht aus, als wäre dahinter ein Gefängnis, dabei spielen dort Kinder: Das Außengelände der Elbkinder-Kita Greifswalder Straße in St. Georg, ohnehin schon von hohen Zäunen umgeben, ist neuerdings zusätzlich mit Stacheldraht gesichert – Zeichen für die Zustände in dem Stadtteil am Hauptbahnhof, die viele Anwohner schon seit Monaten unerträglich finden.