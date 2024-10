Hamburger Bundestagsabgeordnete soll prorussischen Nationalisten beschäftigen

Die Hamburger Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic (BSW) soll einen prorussischen Nationalisten als ihren Mitarbeiter beschäftigen, berichtet das Rechercheportal „Correctiv“. Brisant sei dies, weil Nastic als Mitglied des streng vertraulichen Verteidigungsausschusses Zugang zu sicherheitsrelevanten Inhalten habe.

Der Mann, um den es geht, heißt Andreja Lovic. Auf Instagram bezeichnet er sich selbst als „Publizist und Politikwissenschaftler“. Lovic stammt aus Serbien, soll Reserveoffizier der serbischen Armee sein und im Zentralrat der Serben in Hessen aktiv. In der Öffentlichkeit trete Lovic laut „Correctiv“ klar als serbischer Nationalist und Militarist auf. In Interviews äußere er sich oft nationalistisch und antiwestlich.

Im April 2023 hielt Lovic einen Vortrag auf einer „Konferenz zur multipolaren Welt“. Hier tauschten sich mehr als 100 Teilnehmer über ihr Weltbild aus. Eingeladen haben soll Alexander Dugin, ein russischer Nationalist, der sich die Vernichtung der Ukraine wünscht. Träume von Groß-Serbien und Groß-Russland gehen bei Rechtsaußen-Nationalisten beider Länder oft Hand in Hand.

In seinem Beitrag habe Lovic unter anderem seine Unterstützung für „Multilateralismus statt Kolonialismus des Westens“ betont. Serbien beschreibe Lovic als Opfer westlicher Hegemonie, das im Kosovo seine Souveränität verliere. Damit habe er genau den Ton der russischen Regierung getroffen.

Zaklin Nastic sitzt im Verteidigungsausschuss

„Correctiv” bewertet diesen Auftritt als brisant, da Lovic wie erwähnt Mitarbeiter für die BSW-Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic sein soll. Beide engagieren sich oft für Serbien. Wichtiger aber ist: Nastic ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundes. Hierüber habe sie Zugang zu sicherheitsrelevanten Inhalten, die zum Beispiel die Terrorbekämpfung oder Verteidigung Deutschlands im Kriegsfall umfassen.

Einige Politiker, die Nastic aus Ausschüssen kennen, würden ihr misstrauen. Nastic stelle Fragen, die auch Russland interessieren würden, sagte Sara Nanni, Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss. „Ich stelle Fragen nach sensiblen Informationen manchmal nicht, damit die Information nicht nach Russland kommt. Frau Nastic und die BSW sind ein Grund dafür“, wird Nanni von dem Rechercheportal zitiert.

Kurz nach einer Anfrage von „Correctiv” soll Lovics Name von Nastics Webseite gelöscht worden sein. Dem Portal habe sie mitgeteilt, dass das Arbeitsverhältnis Ende Oktober endet. Zu den Hintergründen gebe es keine Informationen. Lovic selbst habe auf keine Fragen geantwortet. Auf eine aktuelle MOPO-Anfrage reagierte Nastic nicht. (abu)