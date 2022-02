Der beliebten Einkaufsmeile Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel fehlt ein stilles Örtchen. Seit Jahren kämpfen Bezirkspolitik und Bürger:innen für eine öffentliche Toilette in diesem Bereich. Die Umweltbehörde hat jetzt erneut einen entsprechenden Antrag abgelehnt. CDU und Linke sind empört.

Nach Diskussionen zwischen Umweltbehörde, Stadtreinigung und Polizei wurde die Planung einer Toilettenanlage „mangels eines genehmigungs- und konsensfähigen Standortes beendet“, schreibt die Umweltbehörde. Insgesamt seien acht Standorte geprüft worden. Doch sowohl für eine Automatik-Toilette als auch für ein Kiosk-WC gebe es keinen geeigneten Ort.

Hamburg: Keine öffentliche Toilette an der Osterstraße

Am und im nahegelegenen Unnapark habe es Sicherheitsbedenken und Bedenken wegen eines möglichen Baumbestandverlusts gegeben. Der Genehmigung eines Kiosk-WC habe der überwiegend „gewerbliche Charakter“ der Anlage entgegengestanden. Am Straßenverlauf der Osterstraße habe es zum Beispiel Sorgen der Anlieger:innen und Geschäftsleute gegeben, dass ihre Filialen nicht mehr einsehbar seien.

So eine schicke Toilette wie hier in Altona hätten die Eimsbütterler:innen auch gern.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Fanny-Mendelssohn-Platz sei zu klein und werde für Veranstaltungen genutzt. Unabhängig von fehlenden Mitteln sehe die Umweltbehörde daher „keine Chance für die Realisierung einer öffentlichen Toilette“, sie lehnte die Entsendung eines Referenten in die Bezirksversammlung daher ab. „Wir würden uns freuen, wenn das Bezirksamt einen Standort-Vorschlag machen würde“, sagte Renate Pinzke, Sprecherin der Umweltbehörde, zur MOPO.

CDU und Linke: „Das stinkt zum Himmel!“

„Es ist schon ein Skandal, dass die Menschen sinnvollerweise zum ,regionalen Einkaufen‘ aufgefordert werden, im Gegenzug aber nicht einmal die Möglichkeit zum Besuch einer öffentlichen Toilette haben“, sagte Peter Gutzeit von der Linksfraktion Eimsbüttel.

Das könnte Sie auch interessieren: Pipi-Posse in Hamburg: Dieser Schul-Neubau sorgt für Ärger im feinen Eppendorf

Auch Ellen Schuttrich (CDU) ärgert sich: „Warum tut sich die Behörde so was von schwer bei dem Thema? Das stinkt doch zum Himmel! Schafft für uns Ältere endlich Toiletten. In Eimsbüttel, aber auch in ganz Hamburg.“ (abu)