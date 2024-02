Habecks Kehrtwende bei CO2-Speicherung – Applaus aus Hamburg

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums zur unterirdischen Speicherung des klimaschädlichen CO 2 auf hoher See begrüßt. „Es ist gut und richtig, dass das Bundeswirtschaftsministerium dafür jetzt konkrete Vorschläge gemacht hat“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Klar sei aber, dass der Hochlauf der Technologie im Einklang mit den deutschen Klimazielen stehen und auf das Ziel der Treibhausgasneutralität 2045 einzahlen müsse.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuvor erklärt, die Technologie sei sicher und ziele auf Branchen ab, die nach aktuellem Stand nur schwer oder gar nicht klimaneutral werden könnten. Laut Habeck hat sich die Bundesregierung bereits grundlegend auf eine Speicherstrategie geeinigt. Eine Speicherung an Land soll vorerst ausgeschlossen bleiben. Auch Meeresschutzgebiete würden von der Speicherung ausgenommen.

Habeck betonte: „Im Zentrum unserer Anstrengungen steht immer, Emissionen erst gar nicht entstehen zu lassen.“

„Müssen so schnell wie möglich klimaneutral werden“

Der deutsche Klimaforscher Ottmar Edenhofer betonte, ohne CO 2 -Speicherung (CCS) werde Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen. CCS steht für „Carbon Dioxide Capture and Storage“. Gemeint ist, dass CO 2 etwa bei industriellen Prozessen eingefangen, zu einer unterirdischen Lagerstätte gebracht und dort gespeichert wird. Das gilt als sehr teuer und ist wissenschaftlich umstritten.

Manche Umweltverbände warnen, es könne beim Klimaschutz international dann noch langsamer vorangehen. Wenn CO 2 wieder eingefangen werden könne, werde man sich weniger um vorherige Vermeidung bemühen.

Fegebank sagte: „Wir müssen so schnell wie möglich klimaneutral werden und fossile Energieträger ersetzen durch Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne.“ Es gebe allerdings Produktionsprozesse, Verfahren und Fahrzeuge, die sich nur schwer oder nicht klimaneutral machen ließen.