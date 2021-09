Diese Wahl zeigt, wer die Macht in Hamburg hat

Hamburg hat gewählt – und das Ergebnis ist ein rot-grüner Triumph. Knapp 55 Prozent der Zweitstimmen haben Sozen und Grüne zusammen geholt. Das sah bei der letzten Wahl noch ganz anders aus. Und das ist nicht die einzige Überraschung, die von einem fundamentalen Wandel in der Stadt zeugt.

Rückblick: 2017, Scholz regiert seit zwei Jahren mit den Grünen im Rathaus, doch bei der Bundestagswahl landet die SPD deutlich hinter der CDU. SPD und Grüne kommen gerade mal auf 37,4 Prozent der Zweitstimmen, die Grünen landen nur knapp vor der Linken.

Vier Jahre später hat sich das Blatt radikal gewandelt. Die CDU unter ihrem machtbewussten Parteichef Christoph Ploß schmiert gnadenlos auf 15 Prozent ab, die Linke verliert fast die Hälfte ihrer Wähler, die SPD liegt mit knapp 30 Prozent deutlich vorn.

Am deutlichsten aber ist der Sprung der Grünen: Sie verdoppeln beinahe ihr Ergebnis auf 25 Prozent. Viel Vorsprung hat die SPD nicht.

Hamburg: Zwei SPD-Hochburgen fallen an die Grünen

Auch sonst kommen die Grünen der SPD gefährlich nahe, wie ein Blick in die Wahlkreise zeigt. Mit Altona und Eimsbüttel fallen erstmals zwei SPD-Hochburgen an die Grünen. Dass Linda Heitmann das „rote Altona“ erobert hat, dürfte die Sozialdemokraten besonders schmerzen. Vier Mal siegte Scholz hier, seit 1957 ging der Wahlkreis bis auf ein Mal an die SPD. Aber auch Eimsbüttel war seit dem Zweiten Weltkrieg bis auf zwei Wahlen stets in SPD-Hand.

Mehr dazu: Ausgegendert – das Wahldebakel für Hamburgs CDU-Chef

Im Bund mögen die Sozialdemokraten gefühlt Gewinner und die Grünen Verlierer sein. In Hamburg holen Fegebank, Tjarks & Co. den heimlichen Wahlsieg. Damit verschärft sich der unterschwellige Konflikt im Rathaus: Zwei Partner, die ohne den anderen nicht wollen, aber zugleich die härtesten Konkurrenten sind. Der Kampf um die Macht in Hamburg bleibt spannend.