SPD, Grüne und CDU sind sich einig: Die nächste Bundesregierung könnte aus einer Ampel-Koalition bestehen. Jetzt wollen die drei Parteien mit den Koalitionsverhandlungen starten. Auch Hamburgs Spitzenpolitiker:innen zeigten sich zuversichtlich.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können“, erklärten die drei Parteien am Freitag in einem gemeinsamen Papier zum Ergebnis ihrer bisherigen Sondierungsgespräche. Der SPD-Vorstand votierte noch am Freitag einstimmig für Verhandlungen. Bei den Grünen soll ein Kleiner Parteitag am Sonntag entscheiden, die FDP-Führung dann am Montag.

Ampel-Koalition: Hamburger Politiker:innen optimistisch

„Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP ist der richtige Schritt für eine stabile und zukunftsweisende Bundesregierung“, twitterte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag. Deutschland brauche eine handlungsfähige Regierung, die Zukunftsaufgaben entschlossen angehe.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sagte: „Wir sind überzeugt davon, dass wir mit SPD und FDP etwas Großes für Deutschland hinkriegen können. Deshalb empfehlen wir jetzt die Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen.“ Es gehe um nichts Geringeres, als die Modernisierung des Landes schnell und tiefgreifend anzupacken. Der FDP-Landeschef Michael Kruse nannte das Ergebnis der Verhandlungen „fair“ und sprach von einem „Geist des Vertrauens“. „Ich werde mich vor dem Hintergrund der Sondierungsergebnisse für den Eintritt in Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen aussprechen“, so Kruse. (abu)