Ärger um Nacktbilder – AfD Hamburg will Kandidatin plötzlich nicht mehr

Bei der AfD gibt es Knatsch: Im Bezirk Wandsbek hat sich die Partei im Wahlkreis 12 (Bramfeld-Farmsen-Berne) von ihrer eigenen Direktkandidatin für die Bürgerschaftswahl verabschiedet. Eigentlich war dort bereits die Zollbeamtin Iris Vobbe (52) nominiert worden – doch der AfD-Vorstand erhob Einspruch. Es soll um aktuelle Strafanzeigen und alte Nacktbilder gehen.

Iris Vobbe sitzt aktuell für die AfD in der Bezirksversammlung Wandsbek. Als Direktkandidatin für die Bürgerschaftswahl am 2. März 2025 will der Landesvorstand sie aber offensichtlich nicht dabei haben. Er soll Einspruch gegen die Wahlkreisliste für Bramfeld-Farmsen-Berne erhoben haben, wie das „Abendblatt“ berichtet.

AfD trennt sich von Direktkandidatin in Wandsbek

Zur Begründung hieß es, dass zwei von vier Kandidaten auf der Liste zum Zeitpunkt ihrer Nominierung keine AfD-Mitglieder gewesen seien. Bei einer der vier Personen soll es „Anhaltspunkte für die mögliche Begehung einer Straftat“ gegeben haben.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Sexismus in Krankenhäusern: Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe?

Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe? Tragischer Tod des Karate-Kid: Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst

Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst Hamburg-Highlights 2025: Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten Trainings-Tipps: Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer

Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer 20 Seiten Sport: Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli

Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli 20 Seiten Plan7: Ohne Worte – faszinierendes Schattentheater von den Mobilés

Gemeint soll Vobbe sein, der laut des Berichts per Strafanzeige eine angebliche Urkundenfälschung im Zusammenhang mit dem Vertrieb eines Küchengeräts vorgeworfen werde. Vobbe habe diese Anschuldigungen zurückgewiesen.

Die Anzeige soll ein anderes AfD-Mitglied aus Rache gestellt haben. Dabei handle es sich um jemanden, der 2023 neu in die Partei kam und den Vobbe unter ihre Fittiche nahm, bis sie feststellte, dass es sich bei der Person um einen bei der Polizei „gelisteten Gefährder“ handle. Beim Landes- und Bezirksvorstand habe sie daraufhin vor ihm gewarnt. Die wahre Ursache des Einspruchs sieht sie unter anderem darin, dass sie sich nicht so einfach lenken lasse und eben auch eine Frau in einer Männerdomäne sei.

Rüge für Nacktbilder der Zollbeamtin

Neben der Strafanzeige könnte es aber noch einen anderen Grund geben, warum die AfD Vobbe loswerden wollte. Die 52-Jährige zeigte sich vor fast 25 Jahren oben ohne in der „Bild“-Zeitung. Das Nacktbild der Zollbeamtin wurde damals offiziell von ihrem Arbeitgeber gerügt, weil sie damit die Pflicht zu einem beamtenwürdigen außerdienstlichen Verhalten verletzt habe.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dann verlieren sie den Verstand“: Musk will mit Weidel talken

Was auch immer zum Einspruch des Landesvorstands führte – Mitte Dezember soll gegen Vobbe auch ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet worden sein. Die Zollbeamtin überlegt nun wohl nach mehr als sechs Jahren, aus der Partei auszutreten. Im Wahlkreis 12 hat die AfD nun gar keine Direktkandidatin mehr. (mp)