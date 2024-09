Polettos Dinner-Show: Neuer „Palazzo“-Standort steht fest

Am 7. November feiert Cornelia Polettos neunte Dinner-Show „Palazzo“ ihre Premiere – und das wieder an einem neuen Standort. Dieses Jahr wird der Spiegelpalast in Altona-Nord aufgebaut. Eine Rückkehr an die Deichtorhallen ist auch in diesem Jahr noch nicht möglich.

Cornelia Polettos Dinner-Show „Palazzo“ zieht in die Waidmannstraße 26 – in unmittelbare Nähe des S-Bahnhofs Diebsteich, der voraussichtlich Anfang 2025 wieder in Betrieb genommen wird. Eine Rückkehr an den etablierten Standort an den Deichtorhallen ist in der kommenden Saison noch nicht möglich, weil er wegen Bauarbeiten auch in diesem Herbst und Winter noch nicht zur Verfügung steht. In der vergangenen Saison hatte das Spektakel auf der Horner Rennbahn gastiert.

Das „Palazzo“-Zelt von Cornelia Poletto – dieses Jahr wieder an einem anderen Standort. picture alliance/dpa/Georg Wendt Das „Palazzo“-Zelt von Cornelia Poletto – dieses Jahr wieder an einem anderen Standort.

„Wir freuen uns, mit ,Palazzo‘ ein Teil der Weiterentwicklung des modernen urbanen Quartiers rund um den Bahnhof Diebsteich zu werden und bereits zu einem frühen Zeitpunkt einen Beitrag zu seiner Entfaltung und dem kulturellen Angebot dort beitragen zu können“, sagt „Palazzo“-Geschäftsführerin Michaela Töpfer.

Innerhalb eines Jahres, so der ursprüngliche Plan, sollte die alte, marode Station Diebsteich abgerissen werden. Künftig werden die S-Bahnen an einem neuen Bahnsteig innerhalb des Fernbahnhofs Altona halten, der (voraussichtlich) Mitte 2027 in Betrieb geht. Anfang 2025 sollen dort aber schon die S-Bahnen wieder halten.

„Family Affairs“ ist der Titel der neuen Show mit Akrobatik, Comedy und Live-Musik, zu der Spitzenköchin Cornelia Poletto ein Vier-Gänge-Menü kocht. Es gibt einen Salat mit Thunfisch-Tatar und Grenaille-Kartoffeln, eine grüne Minestrone mit Burratacreme, einen geschmorten Rinderbraten und zum Dessert den Kuchen „Crostata“ mit Amalfizitrone. Außerdem gibt es eine vegetarische Variante. Der Vorverkauf ist schon gestartet, Karten gibt es ab 101 Euro.