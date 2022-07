Plastik in Cervelatwurst! Hersteller ruft Produkt zurück

Der Fleischhersteller zur Mühlen Gruppe warnt vor Plastikfremdkörpern in Cervelatwurst. Das Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein rufe vorsorglich eine Charge des Produkts „ja! Delikatess Cervelatwurst 200g“ zurück, teilte es am Freitag mit.

Betroffen seien ausschließlich Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. August 2022 und dem Kennzeichen 4388840218462. Es handle sich um eine rein vorsorgende Maßnahme.

Plastik in Cervelatwurst: Produkte wurden auch in Hamburg verkauft

„Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge des betroffenen Artikels sind kleine blaue Plastikfremdkörper. Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen“, hieß es in der Mitteilung.

Das Produkt wurde demnach in allen Bundesländern verkauft, außer in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. (dpa/ncd)