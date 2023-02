Die Corona-Pandemie sorgte am Hamburger Hauptbahnhof für sinkende Zahlen im Bereich der Diebstähle – eine Entwicklung, die nun wieder rückläufig ist. Wie die zuständige Bundespolizei der MOPO bestätigt, ist der positive Trend vorbei: Die Beamten erfassen wieder zahlreiche Taten – und raten Reisenden zur erhöhter Vorsicht.

550.000 Menschen durchlaufen täglich den Hauptbahnhof – das biete „günstige Gelegenheiten“ für Taschen- und Trickdiebe, erklärt Thomas Hippler, Sprecher der Bundespolizei. 2019 hätten die Beamten 1973 Fälle in diesem Deliktsfeld registriert, 2020 waren es dann 1154 – ein der Pandemie geschuldeter Rückgang von knapp 42 Prozent.

Hamburg: Wieder viele Trickdiebe am Hauptbahnhof unterwegs – mit fiesen Maschen

„Mit Aufhebung der pandemischen Schutzmaßnahmen, der Einführung des 9-Euro-Tickets und dem damit im Kontext stehenden Wunsch der Menschen nach Freiheit und Freizeit bieten sich wieder die oben genannten Tatgelegenheiten“, so Hippler. Die Bundespolizei habe nach der Erhöhung der eingehenden Anzeigen aber sofort reagiert und unter anderem die verdeckten Maßnahmen verstärkt; mit mehr Personal und Einsatz von Videotechnik.

Die Bundespolizei warnt auch über Anzeigetafeln vor Trickdiebe. Marius Roeer Die Bundespolizei warnt auch über Anzeigetafeln vor Trickdieben.

„Mit Erfolg“, sagt Hippler. Denn durch die Maßnahmen seien die Zahlen wieder deutlich zurück gegangen. „Im Juni 2022 wurden 145 Fälle von Taschendiebstahl und 65 Fälle von Gepäckdiebstahl registriert.“

Schutz gegen Diebstahl: Diese Tipps gibt die Bundespolizei

Laut Bundespolizei sind die Verbrecher häufig in Fernzügen unterwegs. Sie bestehlen schlafende Reisende. Auch beim Ein- und Aussteigen schlagen sie zu.

Aber wie schützt man sich am besten vor Taschendiebstahl? Hippler: „Die Wertsachen sollten immer eng am Körper und im eigenen Zugriffsbereich getragen werden, zum Beispiel in der Innentasche der Kleidung. Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Bankkarten mit, wie unbedingt nötig. Achten Sie gerade bei Menschenansammlungen auf Ihre Rucksäcke und Taschen, und tragen Sie diese immer mit der Verschlussseite zum Körper. Lassen Sie nicht die Kinder als ,Aufsichtsperson‘ alleine mit dem Gepäck“ Auch Toilettengänge seien für Diebe eine „günstige Tatgelegenheit“.