Piloten legen Lufthansa lahm: Diese Flüge fallen aus

Bei der Lufthansa steht der nächste Streik an: Nach dem Bodenpersonal sind nun an diesem Freitag die Piloten an der Reihe, den größten Teil des Flugverkehrs lahmzulegen. Welche Folgen hat das am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg?

Weil die Piloten der Lufthansa für einen Tag ihre Arbeit niederlegen, hat die Fluggesellschaft in Frankfurt und München rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren gestrichen. Für Deutschlands fünftgrößten Airport in Hamburg bedeutet das: 22 Abflüge zu den beiden Drehkreuzen fallen aus, das ist rund jeder siebte der für Freitag ursprünglich geplanten Flüge. Etwa ebenso viele Flüge von Frankfurt und München zum Helmut-Schmidt-Flughafen wurden gestrichen.

Hamburg: 22 Lufthansa-Flüge fallen am Freitag aus

Nicht betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind Flüge der Lufthansa-Tochter Eurowings, die in der Lufthansa-Gruppe das Gros der Flüge von Hamburg zu anderen innerdeutschen und europäischen Zielen bedient. Zum Streik aufgerufen sind nur die Piloten der Kerngesellschaft wie auch der Frachttochter Lufthansa Cargo, die am Hamburger Flughafen keine Rolle spielt.

Auf der Online-Flugtafel des Hamburger Flughafens wurden alle betroffenen Flüge bereits am Donnerstag als „gestrichen“ markiert. „Alle Gäste mit Kontaktdaten in der Buchung werden von Lufthansa über SMS oder Mail informiert“, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Fluggäste wurden zudem gebeten, sich über www.lufthansa.com fortlaufend zu informieren. Bis auf einen gestrichenen Flug aus Frankfurt verzeichnet die Tafel für Samstag bislang keine Ausfälle in Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Beschlossen: Lufthansa-Piloten streiken morgen in ganz Deutschland

Erst Ende Juli hatte die Gewerkschaft Ver.di mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Lufthansa-Flugbetrieb weitgehend lahmgelegt. Deswegen fielen mitten in den inzwischen beendeten Sommerferien in Hamburg auch alle Flüge der Airline von und nach Frankfurt und München aus. Zu Chaos am Airport hatte dies nicht geführt, weil gut informierte Passagiere laut Flughafengesellschaft gar nicht erst gekommen waren. (dpa/mp)