Pflanzen verboten!: Anwohner verärgert über trostlosen Betonkreisel

Ein grauer Betonkreisel erregt seit Ende letzten Jahres die Gemüter am Iseplatz in Eppendorf. Die Anwohner sind enttäuscht über die trostlose Fläche vor ihrer Haustür. Sie wünschen sich ein paar Beete oder etwas Kunst. Die MOPO hat bei der zuständigen Behörde nachgefragt.

„Der Betonkreisel ist hier etwa seit Ende letzten Jahres. Seitdem hat sich aber nichts mehr getan“, sagt Anwohner Wolfgang Jobmann zur MOPO. „An den Ecken sind vier Bänke aufgestellt worden, die werden auch genutzt, aber man blickt einfach nur auf diese leere Betonfläche.“

Hamburg: Darum ist der Kreisel da

Im Rahmen der Velorouten-Planung bekam die Kreuzung am Iseplatz als Knotenpunkt den Kreisel. Laut eines Berichts des Landesbetriebs Straßen Brücke und Gewässer (LSBG) waren zuvor mehrere Varianten untersucht worden. „Die oberste Priorität bei dem Umbau war und ist die Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer“, heißt es dort weiter.

„Meine Nachbarn und ich sind sehr enttäuscht, dass das Bezirksamt hier nichts weiter unternimmt. Wir würden uns eine Begrünung oder vielleicht sogar etwas Kunst für den Kreisel wünschen“, so Jobmann weiter.



Der Isekreisel hat einen kleineren Durchmesser als der Kreisel am Harvestehuder Weg. Sun Foto:

„Beispiele aus anderen Vierteln zeigen doch, dass es geht. Hier in der Nachbarschaft gäbe es sicher auch die Bereitschaft, sich um die Pflanzen zu kümmern.“ Tatsächlich gibt es in der Mitte eines ähnlichen Kreisels in Harvestehude eine kleine Grünfläche.

Das sagt die Behörde zum Kreisel-Ärger

Die MOPO fragt beim LSBG nach. „Beim Kreisel am Isekai handelt es sich um einen sogenannten Minikreisverkehr“, sagt eine Sprecherin.



Der Kreisel im Harvestehuder Weg hat in der Mitte ein Beet mit Pflanzen. hfr Foto:

Da die Kreisinsel von großen Lastwagen oder Bussen wegen deren zu großem Wendekreis und der Kreuzungsgeometrie nicht umfahren werden könne, müsse der Kreisel überfahrbar sein.



Darum kann Isekreisel kein Beet bekommen

„Aus diesem Grund musste die Kreisinsel entsprechend befestigt werden und konnte nicht mit einem Pflanzbeet oder ähnlichem ausgestattet werden“, so die Sprecherin weiter. „Eine anderweitige Gestaltung der Kreisinsel ist nicht vorgesehen.“

Der Kreisel im Harvesterhuder Weg sei hingegen ein sogenannter Kleiner Kreisverkehr, der einen größeren Durchmesser aufweist. So können hier trotz Bepflanzung auch größere Fahrzeuge vorbeikommen.