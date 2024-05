ADAC schlägt Alarm: An diesen Pfingsttagen droht rund um Hamburg Dauerstau

Pfingsten steht vor der Tür – und der ADAC schlägt Stau-Alarm! Hier wird es in Norddeutschland besonders voll.

Die freien Pfingsttage dürften viele für einen kurzen Urlaub an der Nord- oder Ostsee nutzen. „Die massivsten Verkehrsstörungen sind besonders am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag zu erwarten“, teilt der ADAC mit.

„Die Straßen Richtung Küste werden belastet sein“: ADAC warnt vor Stau an Pfingsten

So sei 2023 der Freitag vor Pfingsten einer der staureichsten Tage des Jahres gewesen. Die A7 vor und nach dem Elbtunnel wird laut ADAC Stauschwerpunkt sein. „Aber auch die Straßen Richtung Küste werden belastet sein“, so der Automobilclub.

Die A1 zwischen Pansdorf und Sereetz sei wegen einer Dauerbaustelle dabei besonders problematisch – das gilt auch auf der A20 bei Lübeck und im weiteren Verlauf bei Kröpelin sowie Tessin.

Auch auf dem Weg nach Sylt wird es voll – Insel-Besucher:innen müssen mit langen Wartezeiten an der Autoverladung in Niebüll rechnen. „Auch an der Ostseeküste werden die Straßen zu den klassischen Urlaubszielen Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Fehmarn, Eckernförde, Rügen oder Usedom sehr voll werden“, schreibt der ADAC.

Das Unternehmen empfiehlt, über ruhigere Alternativrouten zu fahren oder einen anderen Reisetag zu wählen. Wer das nicht kann, sollte möglichst besonders früh oder spät starten – und Getränke, Snacks und Spielzeug für die Kinder nicht vergessen! (mp)