Personalmangel: Diese Pendler-Züge nach Hamburg fallen jetzt aus

Der Metronom hat Personalsorgen – und das bekommen auch die Fahrgäste zu spüren: Der Uelzener Eisenbahnbetreiber muss sein Angebot weiterhin zusammenstreichen, weil es zu wenige Zugführer:innen gibt. Bald tritt ein neuer Ersatzfahrplan in Kraft.

Ab dem 10. Dezember werden demzufolge die sogenannten Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten entfallen. Der RE3 und der RE4 fallen in Randlagen zwischen Hamburg und Lüneburg sowie zwischen Hamburg und Bremen aus – und zwar täglich ab etwa 20 Uhr, morgens zudem samstags bis 7 Uhr und sonntags bis 8 Uhr. Es bleibt in diesen Zeiten ein Stundentakt durch die RB31/RB41. Die Linie RB31 wird an Sonntagen auf einen Zweistundentakt zwischen 8 Uhr und 20 Uhr reduziert.

Schienenersatzverkehr gibt es am Sonntag auf der Linie RB31 zwischen Lüneburg und Winsen sowie zwischen Winsen und Hamburg-Harburg im Zweistundentakt zwischen 10 Uhr und 20 Uhr. Ebenfalls in den Bus steigen müssen Fahrgäste auf der Linie RE4/RB41 zwischen Rotenburg (Wümme) und Bremen Hbf – täglich von Montag bis Freitag ab 4 Uhr.

Ausfälle beim Metronom: Ersatzfahrplan ab 10. Dezember

Sämtliche Verstärkerfahrten der RE3 am Wochenende zwischen Hannover-Uelzen-Hamburg fallen weg. Der Wochenendnachtverkehr der Linien RB31/RB41 zwischen Hannover, Hamburg und Bremen wird auf einen ungefähren Zweistundentakt reduziert. Die zusätzlichen Fahrten zwischen Hamburg und Tostedt sowie Hamburg und Lüneburg entfallen.

Der Ersatzfahrplan ist ab sofort auf der Metronom-Website einsehbar. Ab morgen, 6. Dezember, ist der neue Plan auch in alle digitalen Fahrplaninformationssystemen wie beispielsweise den DB Navigator oder die App „Mein metronom“ integriert. (mp)