Perfider Trick: Finanzbehörde warnt vor gefälschten Steuerbescheiden

Die Hamburger Finanzbehörde warnt vor gefälschten Steuerbescheiden. Wie in anderen Bundesländern hätten Betrüger auch in der Hansestadt solche Bescheide mit dem Absender existierender Finanzämter verschickt, so Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Allerdings würden in den Schreiben weder die Steuernummer noch die Identifikationsnummer korrekt genannt. Auch enthielten die gefälschten Bescheide rechnerische Fehler.

„Auffällig ist zudem, dass in den gefälschten „Steuerbescheiden“ eine sehr kurze Zahlungsfrist genannt wird“, so die Behörde. Die knappe Frist solle Bürger zu Ad-hoc-Handlungen bewegen.

Die Behörde forderte die Steuerzahler auf, vor Zahlungen die in den Bescheiden angegebenen Bankverbindung mit der Steuerkasse Hamburg abzugleichen, die auf der Internetseite der Hamburger Finanzämter zu finden sei, und sich im Zweifel an das Finanzamt zu wenden. „Seien Sie wachsam und helfen Sie mit, derartigen Betrügereien entgegenzuwirken“, sagte Dressel. Die Finanzbehörde werde in allen Fällen, die ihr bekanntwerden, Anzeige gegen Unbekannt erstatten. (dpa/mp)