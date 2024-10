Pendler im Süden aufgepasst: Zentrale P+R-Anlage tagelang geschlossen

Mit dem Auto zum Bahnhof Harburg fahren, um dort in die S-Bahn zu steigen? Ab Donnerstag kann das schwierig werden – die Park+Ride-Anlage wird für Bauarbeiten gesperrt.

Die Zufahrt ist ab 17 Uhr dicht. Die Ausfahrt bleibt bis Freitag um 5 Uhr geöffnet. Wie die P+R-Betriebsgesellschaft mbH mitteilt, finden Sanierungsarbeiten an der Ein- und Ausfahrt sowie auf Parkdeck vier statt.

P+R-Anlage öffnet erst am Montag wieder

Die Anlage, die vor zwei Jahren um 200 neue Stellplätze vergrößert wurde, steht nun bis einschließlich Sonntag still. Erst am Montag, den 14. Oktober um 5 Uhr öffnet das Parkhaus wieder. Pendler:innen müssen so lange auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen. Als Alternative empfehlen die Betreiber die P+R-Anlagen an den S-Bahnhöfen Veddel (Hamburger Chaussee 17), Neuwiedenthal (Striepenweg) und Neugraben (Ackerweg).

In Hamburg gibt es insgesamt 35 P+R-Anlagen. Tageskarten kosten zwei Euro, Monatskarten 20 Euro. Die Karten sind an den Automaten auf den Anlagen erhältlich. (mp)