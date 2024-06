Legendäres Kulturschiff verlässt Hamburg – doch es gibt eine gute Nachricht

Die MS Stubnitz ist ein zentraler Ort der Hamburger Kulturlandschaft. Auf dem Boot finden Partys, Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Jetzt verlässt das Schiff die Hansestadt – doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Die „Stubnitz“ fährt am 6. Juli nach Stralsund, um dort in der Strela Werft aufgehübscht zu werden – der „Schiffs-TÜV“ steht an! Für die umfangreiche Sanierung kommt das Boot zwei Wochen auf das Trockendock. „Alle fünf Jahre werden Schiffe grundlegend sicherheitstechnisch überprüft und notwendige Reparaturen durchgeführt“, heißt es auf der „Stubnitz“-Website.

Hamburger Party-Schiff MS „Stubnitz“ fährt nach Stralsund

Nach der Rundum-Erneuerung bleibt die „Stubnitz“ noch für zwei Wochen in Stralsund. Dann findet ein Kulturprogramm mit Konzerten und Veranstaltungen statt. Die Strela Werft hat für das Schiff übrigens eine besondere Bedeutung: Schließlich wurde vor 60 Jahren genau hier die „Stubnitz“ ins Wasser gelassen. „Das heißt, dass wir zum 60-jährigen Jubiläum zurück in den Geburtsort fahren“, steht auf der Internetseite des Party-Schiffs, das seit September wieder bei den Elbbrücken liegt.

Die gute Nachricht für alle Hamburger: Die Fahrt nach Stralsund ist nur ein Ausflug. Im September wird die „Stubnitz“ auch schon wieder in die HafenCity kommen. Das erste Konzert zurück auf der Elbe ist am 17.9.: Der Indie-Pop-Künstler Owen Richard Evans spielt ab 20.30 Uhr (Karten ab 20 Euro). (elu)