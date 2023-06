„MS Stubnitz“: Club-Schiff soll viel Geld von der Stadt bekommen

Gute Nachricht für das Partyschiff „MS Stubnitz“: Grüne und SPD wollen die schwimmende Club-Institution mit viel Geld aus dem Hamburger Sanierungsfonds auf Vordermann bringen.

In einem gemeinsamen Antrag an die Bürgerschaft werben die Regierungskoalitionen für den Erhalt der „MS Stubnitz“: Der Sanierungsfonds Hamburg soll bis 2030 rund 210.000 Euro bereitstellen, um auf der in die Jahre gekommenen „MS Stubnitz“ klar Schiff zu machen. „Vorgesehen sind unter anderem die Klassenerneuerung, ein Werftaufenthalt für weitere Sanierungsarbeiten und Dämmungsmaßnahmen, welche die Energieeffizienz verbessern“, so der SPD-Experte für Kreativwirtschaft Hansjörg Schmidt.

SPD und Grüne über den Erhalt des Party-Schiffs

Auch die Hamburger Grünen unterstützen das Vorhaben: „Nicht nur, weil dieses Clubschiff eine Bereicherung für unsere Hamburger Clubszene verkörpert, sondern auch, weil es als letztes verbliebenes Kühlschiff der DDR eine historische Bedeutung hat“, so der kulturpolitische Sprecher der Grünen Fraktion Hamburg, René Gögge. Am 5. Juli sollen die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft über den Antrag abstimmen.

Das Club-Schiff liegt an der Promenade Kirchenpauerkai in der HafenCity. Vorübergehend hatte es Konflikte mit der Nachbarschaft gegeben, als die Neubauten am Liegeplatz bezogen wurden und die Bewohner über Partylärm und die quietschende Gangway klagten. Inzwischen hat die „MS Stubnitz“ etwas entfernt von den Wohnhäusern festgemacht. (mp/chm)