Flohmarkt, Jazz und Wein: Das erwartet Sie am Wochenende

Und schon ist wieder Wochenende! Mittlerweile hat sich der Großteil der Aktivitäten nach drinnen verlagert. Und so stehen unter anderem coole Partys und Kunstverkäufe an – und einer der letzten Outdoor-Flohmärkte für dieses Jahr findet statt. Die MOPO hat die interessantesten Events für Sie zusammengestellt – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Bereits seit Donnerstag und noch bis Sonntag läuft das „Fluctoplasma Festival“ an verschiedenen Standorten im Bereich Hamburg-Mitte: Ein Festival für Kunst, Diskurs und Diversität, bei dem es unter anderem Workshops, Kunstinstallationen und Konzerte gibt. Ein Ticket für eine Veranstaltung kostet 12 Euro, für alle zusammen 40 Euro. Hier kommen Sie zur Programmübersicht.

Wochenende: Kunst für alle, Jazzmusik und Brauerei-Kultur

Das Neue Amt Altona (Neue Große Bergstraße 3) lockt von Freitag (18-22 Uhr) bis Montag (12-20 Uhr) mit dem Haam (Hamburg Affordable Marktet), bei dem Kunst zu erschwinglichen Preisen angeboten wird. 1200 Arbeiten von 115 jungen Künstlern werden für Preise zwischen 50 und 4000 Euro verkauft. Dazu gibt es gute Musik.

Musikalisch wird es am Freitag auch im Bergedorfer Schloss. Ab 19.30 Uhr präsentieren die fünf Hamburger Musiker von „Jawbone“ ihre Jazzmusik. Versprochen wird „eine gekonnte Verbindung der Elemente, eine reizvolle Mischung aus Bluegrass, Folk, Blues und perfekt untermalt von erstklassigem Harmonie-Gesang“. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Die fünfköpfige Band Jawbone tritt am Freitagabend im Schloss Bergedorf auf. Freundeskreis Jazzclub Bergedorf e.V. Die fünfköpfige Band Jawbone tritt am Freitagabend im Schloss Bergedorf auf.

Am Samstag ab 14 und am Sonntag ab 12 Uhr lädt die Ratsherrn-Brauerei zu der Veranstaltung „Artsherrn“ in den Schanzenhöfen. Sieben Hamburger Künstler stellen ihre neuesten Werke vor, dazu gibt es Live-DJ-Musik und natürlich echtes Ratsherrn-Bier.

Hamburg: Weinmesse, Designmarkt und letzter Flohmarkt

Alkohol für Feinschmecker gibt es auch auf der Vinorell Weinmesse am Samstag (11-19 Uhr) und Sonntag (11-18 Uhr) in der Handelskammer (Adolphsplatz). Mehr als 120 Winzer aus aller Welt stellen rund 500 Weine, Sekte und Spirituosen aus. Dazu gibt es gutes Essen.

Das Thema Shopping darf am Wochenende nicht zu kurz kommen: Der Designmarkt bei „Kultur und Gut“ in Ottensen (Gaußstraße) am Samstag von 15 bis 23 Uhr macht da einen guten Anfang. Es gibt Shirts, Schmuck, Accessoires, Kissen, Taschen, Keramik und noch vieles mehr. Viele der Anbieter sind kleine Marken aus Hamburg und Umgebung.

Zum letzten Mal in diesem Jahr traut sich der Anwohnerflohmarkt Eimsbüttel nach draußen auf den Else-Rauch-Platz. Am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr können Sie bummeln, Schnäppchen und Trödel ergattern. Schnellsein lohnt sich!