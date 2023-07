Parken am Flughafen? In Hamburg muss man ganz schön blechen

Ein einwöchiger Urlaub kann richtig ins Geld gehen. Dabei belasten aber nicht nur die reinen Flugticket-Preise das Portemonnaie. Eine Analyse zeigt nun, dass das Parken an deutschen Flughäfen teurer geworden ist – und Hamburg nimmt eine Spitzenposition ein.

Laut des „Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg“ (VSVBB) seien Park- und Haltemöglichkeiten an deutschen Flughäfen mittlerweile mehr als 10 Prozent teurer als in 2022. Der „VSVBB“ untersuchte im Rahmen ihrer Analyse die Preise für offizielle Flughafen-Parkplätze in Terminalnähe an insgesamt 16 deutschen Airports.

Hamburger Flughafen mit hohen Parkkosten

Ein Albtraum für Sparfüchse sind die Flughäfen in Hamburg oder Stuttgart. Reisende in Hamburg müssen tief in die Tasche greifen. Hier koste laut dem „VSVBB“ der Parkplatz im Durchschnitt 273 Euro. Im Hamburger Airport Parkhaus kommt es je nach Reisedatum und Parkdeck zu Preisunterschieden von rund 200 Euro.

Für das Holiday Parkhaus „P8-9“ zahlt man in der einwöchigen Online-Reservierung um die 104 Euro, während man für das Parken im Parkhaus „P5“, 296 Euro zahlen muss. Nur am Stuttgarter Flughafen zahlt man mehr. Dort beläuft sich der Preis pro Parkwoche auf bis zu 336 Euro.

Wer in Hamburg sparen will, muss schnell sein

Ebenfalls ziemlich teuer kann kurzes Anhalten werden. Wer Bekannte am Hamburger Flughafen einfach nur an der Terminalvorfahrt abholen oder absetzen möchte, der kann das in bis zu zehn Minuten kostenfrei erledigen. Danach wird es in der sogenannten Kurzhaltezone „Kiss & Fly“ aber teuer. Nach 15 Minuten zahlt man hier schon drei Euro. Wenn die Verabschiedung dann noch länger dauert, müssen für alle zusätzlichen fünf Minuten zwei Euro extra gezahlt werden.

Abholer oder Bringer können auch das eigene Parkhaus des Hamburger Airports nutzen. Doch auch hier ist das Kurzzeitparken nicht gerade günstig. Auf Parkdeck „P4“ zahlt man für 30 Minuten Parkzeit vier Euro und für eine Stunde bereits neun Euro. Für jede weitere halbe Stunde werden dem Autofahrer 4 bis 4,50 Euro berechnet. Der Tageshöchstsatz liegt im P4 erst bei 34–39 Euro.

An diesen Flughäfen Parken Sie am günstigsten

Am günstigsten kämen laut der Analyse Reisende am Dresdner Flughafen davon. Mit einer Vorreservierung könne man hier für 15 Euro eine Woche parken. Auf Platz zwei der günstigsten Flughafen-Parkplätze liegt der Flughafen Köln/Bonn. Hier könne man mit einer Online Reservierung für mindestens 29 Euro pro Parkwoche seinen PKW abstellen. Nahe an diesem Preisverhältnis liegen die Flughäfen in Bremen mit 30 Euro und Frankfurt-Hahn mit 30,10 Euro pro Woche.

Damit das Parken nicht allzu teuer wird, ist es notwendig, sich rechtzeitig und umfangreich zu informieren. Es kann schon hilfreich sein, die Parkplatztarife für Parkplätze nahe dem gewünschten Flughafen zu vergleichen, um den einen oder anderen Euro zu sparen.

Auch mit „Valet-Parkservices“ bei denen das eigene Auto von Mitarbeitern des Anbieters in einer Garage abgestellt und es zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder zurück zum Kunden gebracht wird, können Reisenden eine Menge Geld sparen.