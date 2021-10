Otto Waalkes sorgt für Überraschung in Hamburger Kneipe

Damit hatten die Kneipen-Besucher:innen wohl nicht gerechnet: Otto Waalkes (73) ist am Samstag spontan in der Kult-Kneipe Zwick auf dem Hamburger Kiez aufgetreten.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, kam Otto am Samstagabend gegen 21 Uhr in die Kneipe an der Reeperbahn, bestellte sich ein großes Bier. Und ließ sich anschließend von den „Zwick“-Kneipiers Ulli und Susi Salm zu einem kleinen Auftritt überreden. Unter anderem gab der beliebte Komiker und Musiker, der in Hamburg lebt, seinen Hit „Ostfriesenjung“ zum Besten.

Otto freute sich den Reporter-Angaben zufolge über sein Kurz-Konzert: „Es ist schön endlich wieder live zu spielen, fast wie früher im Onkel Pö.“ (due)