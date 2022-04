Osterfeuer in Hamburg: Hier lodern am Samstag die Flammen

Eine Bratwurst vom Grill in der einen Hand und ein gezapftes Pils in der anderen, dazu die wärmenden Flammen des Osterfeuers: Am Karsamstag wird in Hamburg wieder traditionell der Winter vertrieben. Coronabedingt brennen auch in diesem Jahr weniger Osterfeuer als sonst. Die MOPO gibt einen Überblick.

Osterfeuer am Elbstrand in Blankenese

Termin: 16. April, ab 19 Uhr

Die Zukunft des Blankeneser Osterfeuers war wochenlang ungewiss. Das Bezirksamt Altona und die Feuerbauer:innen konnten sich nun aber doch einigen: Die Tradition soll beibehalten werden. Ab 19 Uhr brennt am Blankeneser Elbstrand das wohl stadtbekannteste Osterfeuer. Gäste werden gebeten, den Elbstrand nicht zu vermüllen.

Langenhorner Osterfeuer

Termin: 16. April, ab 17 Uhr

Das Osterfeuer in Langenhorn findet am Samstag ab 17 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr am Neubergerweg 158 statt. Vor Ort gibt es Speisen und Getränke.

Osterfeuer in Stellingen

Termin: 16. April, ab 19 Uhr

Das Osterfeuer in Stellingen findet an der Kreuzkirche Stellingen am Wördemannsweg 41 statt. Es wird um 19 Uhr entzündet. Ab 21 Uhr sorgt eine Band in der Kreuzkirche für musikalische Unterhaltung.

Osterfeuer in Farmsen-Berne

Termin: 16. April, ab 16 Uhr

Auch in Farmsen-Berne findet dieses Jahr ein Osterfeuer statt. Zudem können die kleinen Hamburger:innen auf dem Parkplatz des Strandbades am Neusurenland 67 Ostereier suchen. Es gibt musikalische Unterhaltung sowie Speisen und Getränke. Die Eiersuche beginnt um 14 Uhr und endet um 16 Uhr.

Die Osterfeuer in Bergstedt und Bramfeld wurden für das Jahr 2022 abgesagt. Bei den Osterfeuern in Volksdorf, Hummelsbüttel, Wellingbüttel, Eidelstedt oder dem Kinderosterfeuer in Hausbruch ist ebenfalls kein Termin bekannt.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, dass in Farmsen-Berne dieses Jahr auf ein Osterfeuer verzichtet wird. Dies haben wir korrigiert. Das Osterfeuer findet statt.