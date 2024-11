Köhlbrandbrücke gesperrt – mitten im Feierabendverkehr

Immer wieder kommt es zu Teil- und Komplettsperrungen der Köhlbrandbrücke – so auch am Donnerstagnachmittag und frühen Abend. Ostwärts von der A7 in Richtung Hafen ist die Fahrbahn komplett gesperrt.

Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale soll einem Lkw gegen 16.45 Uhr „der Motor geplatzt sein“. Dieser verlor daraufhin mehrere Liter Öl – eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Um 17.45 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung des Hafens komplett entfernt, um den Schmierfilm schnellstmöglich zu beseitigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ist die Norderelbbrücke sicher? A1 in Hamburg am Wochenende voll gesperrt

Die Reinigungsarbeiten sollen noch ungefähr bis 19 Uhr anlaufen. Danach wird die Strecke wieder freigegeben. Die Fahrbahn in Richtung Westen kann weiter ohne Einschränkungen befahren werden. (apa)