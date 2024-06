Antisemitismus in Santa Fu: „Nur ein toter Jude ist ein guter Jude!“

Ab Freitag muss sich ein Häftling wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten.

„Nur ein toter Jude, ist ein guter Jude! Die Juden muss man überall plattmachen!“, soll der Angeklagte am 11. Juni 2023 gemeinsam mit einem Mitgefangenen in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel während seiner Freistunde gerufen haben. Diese Parolen haben die beiden mehrfach und lautstark wiederholt, so die Staatsanwaltschaft

Außerdem soll sich der 57-Jährige mehrfach mit seinem darüber ausgetauscht haben, dass andere Wege gefunden werden müssten, Juden zu bestrafen, weil diese angeblich nicht von Polizei und Justiz verfolgt würden.

Dass nur der 57-Jährige, nicht aber sein mutmaßlicher Mittäter vor Gericht steht, liegt daran, dass dieser abgeschoben wurde. (mp)