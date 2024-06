Mehr als fünf Jahre Leerstand haben Sagebiels Fährhaus gar nicht gutgetan. Auf der legendären Terrasse im Blankeneser Treppenviertel liegt ein umgestürzter Baum. Das Gebäude ist vollkommen überwachsen. Und die bekannte Gaststätte wird wohl nicht zu retten sein. Das Mauerwerk hat sich gesenkt, so Eigentümer Hadi Teherani. Der Star-Architekt kündigt den Abriss an, doch er will das Kult-Lokal wieder aufbauen.