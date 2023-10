Noch nichts vor am Wochenende? So wird Ihnen garantiert nicht langweilig!

Party, Musik und Yoga: An diesem Wochenende gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, gehörig die Hüften zu bewegen. Die MOPO hat die besten für Sie ausgewählt – und präsentiert noch eine Reihe anderer Tipps für ein gelungenes Wochenende.

Los geht es am Freitag um 22.30 Uhr im Zeise Kino (Ottensen) – mit Poetry Slam. Bei „Kampf der Künste“ treten verschiedene Slammer gegeneinander an. Eine Jury, die willkürlich aus dem Publikum ausgewählt wird, bewertet die Leistung. Kultur und Spaß garantiert!

Depri-Disko, Fahrradbörse, Kunst und Kulinarik

Ab 23 Uhr lädt das „Molotow“ auf der Reeperbahn zur „Depri Disko“. Drei Dinge verbinden die Songs, die gespielt werden: Sie sind traurig, melancholisch und tanzbar. Musik zum Ver- und Entlieben von The Smiths, New Order, The Killers, David Bowie, Drake, Bilderbuch, Findus und Turbostaat. Der Eintritt für alle Floors kostet 6 Euro pro Person.

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am Samstag (10-15 Uhr) die „Fietsenbörse“ auf dem Spielbudenplatz statt. Bei Hamburgs größtem Anlaufpunkt für gebrauchte Fahrräder können Sie ebensolche kaufen, aber auch verkaufen. Dafür können Sie Ihre alten Prachtstücke ab 8.30 Uhr abgeben. Angeboten werden mehr als 350 Hollandräder, Mountainbikes, Trekking-Räder, Rennräder, Kinderräder, City-Bikes und vieles mehr.

Essen und Kunst: Klingt nach einer guten Mischung? Dann sind Sie beim „Lunch mit Führungen“ am Samstag in der „Kunsthalle“ genau richtig. Ab 10.30 Uhr gibt es Kaffee, Tee und kleines Gebäck, um 11 Uhr beginnt die erste Führung durch die Sammlung oder eine Sonderausstellung. Gegen 12 Uhr wird Ihnen ein 3-Gänge-Menü im Café-Restaurant „The Cube“ serviert und um ca. 13.15 Uhr beginnt die zweite Führung. Ein Ticket kostet 48 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wochenende: Dinner-Party, Yoga-Breakfast und Flohmarkt

Ab 22 Uhr geht es am Samstag im „Der Player“ an der Bahrenfelder Straße (Ottensen) richtig rund. Die Veranstaltungsreihe „Hype House“ kombiniert Essen, Spiele und Party. Im Erdgeschoss erhalten Sie bis 23 Uhr Abendessen, bis 3 Uhr Mitternachtssnacks. Im ersten Stockwerk wird getanzt – dazu gibt es Spiele wie Bierpong, Tischtennis, Arcade Games, Late Night Boccia und vieles mehr und auf dem Dach können Sie in der Sky Lounge mit einem Cocktail in der Hand den Ausblick über Altona genießen.

Der Sonntag beginnt entspannt – mit einer Runde Yoga in der „Superbude“ (Paul-Dessau-Straße) in Bahrenfeld. Beim „Yoga Breakfast“ (10-13 Uhr) folgt auf einen gemeinsamen Flow ein ausgiebiges Frühstück am Buffet mit hausgemachten Dips, Waffeln zum Selbstbacken, Obst, Müsli, köstlichem Brot, Kaffee, Tee, Säften und vielem mehr.

Zu guter Letzt: Was wäre ein Wochenende ohne Flohmarkt? Beim „Allike Community Flohmarkt“ im Hinterhof der Virchowstraße 2 (Altona-Altstadt) gibt es jede Menge cooler Second Hand Klamotten. Auch einen Stand kann man noch mieten (30 Euro). Die Veranstaltung geht von 10-16 Uhr. (prei)