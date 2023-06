Noch keine Wochenendpläne? So wird Ihnen garantiert nicht langweilig!

Ein weiteres sonniges Wochenende steht vor der Tür – und es will genutzt werden! Feste, Flohmarkt und Messe: Die MOPO präsentiert Ihnen die besten Tipps für das nächste wolkenlose Sommerwochenende. Genießen Sie es!

Kulturfans fiebern schon seit Wochen darauf hin: Am Freitag startet endlich wieder die Altonale im Herzen von Ottensen. Bis zum 2. Juli warten hier Kunst, Theater, Musik und Festivalstimmung. Am 17. feiert das Altonaer Rathaus außerdem seinen 125. Geburtstag mit einer großen Party. Der Eintritt ist frei. Das genaue Programm finden Sie hier.

Wochenende in Hamburg: Eine Reise zurück ins Mittelalter

Staunen, stöbern, schnacken! Ob gut erhaltene Kinderkleidung, Antiquitäten vom Dachboden oder liebevoll hergestellte Unikate – auf dem Flohmarkt im Innenhof des Goldbekhauses (Moorfuhrtweg 9) in Winterhude kann am Samstag, den 17. Juni von 11 bis 16 Uhr wieder nach Herzenslust gestöbert und um Preise gefeilscht werden. Neben unkommerzieller und individueller Ware gibt es Bratwürstchen und frischen Kaffee in lauschiger Atmosphäre am Goldbekkanal.

Beim Mittelalterfest in den Großen Wallanlagen bei Planten un Blomen kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. istockphoto/Lorado Beim Mittelalterfest in den Großen Wallanlagen bei Planten un Blomen kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Beim Mittelalterfest (Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr) in den Wallanlagen bei Planten un Blomen wird die mittelalterliche Tradition der Hansestadt zelebriert. Besucher können Darsteller in historischen Gewändern beobachten und Handwerkstechniken wie Schmieden, Töpfern, Münzen schlagen oder Bogenschießen erlernen. Der Eintritt ist frei.

Erdbeerfest im Freilichtmuseum und Musikfest im Park

Tierliebhaber aufgepasst. Am Samstag findet mitten im Herzen der Reeperbahn die Hundemesse Kiez Dogs statt. Zwischen 11 und 19 Uhr dreht sich hier alles um den besten Freund des Menschen. Herrchen und Frauchen können durch ein großes Angebot rund um den Hund stöbern und mit den flauschigen Vierbeinern über den Spielbudenplatz streunen. Foodtrucks und Containerbars sorgen für das leibliche Wohl.

Im Rahmen des Vierländer Erdbeerfestes im Freilichtmuseum Rieck Haus gibt es am Samstag und Sonntag nicht nur Erdbeerkuchen, -pralinen und -bowle, sondern ein Kinderprogramm und Auftritte auf der Bühne. Im Eintritt von fünf Euro für Erwachsene und ein Euro Euro für Kinder ab sechs ist der Shuttle ab dem Bergedorfer Bahnhof und zurück mit inbegriffen.

Ein Sommertag voller Musik im Park: Am 18. Juni lädt das Musikfest „laut und luise“ in Planten un Blomen alle Kinder zum Musizieren, Basteln und Tanzen ein. Auf der Wiese rund um den Musikpavillion, können Kinder von 13 bis 18 Uhr nicht nur der Musik verschiedenster Bands lauschen, sondern auch selbst zu kleinen Musikern werden. Der Eintritt und die Aktionen sind dabei kostenlos. Vom Bahnhof Dammtor ist der Park in knapp zwei Minuten zu Fuß zu erreichen.