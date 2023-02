Nie wieder Tickets kaufen! So funktioniert die neue HVV-Technik

Ein Wisch über über den Button „Fahrt beginnen“ und es kann losgehen! Ab sofort ist das neue digitale Ticket-System „hvv any“ verfügbar. Das Motto: „Erst fahren, dann zahlen“. Alle Umstiege werden von der App dabei automatisch erfasst.

Möglich machen das sogenannte „Beacons“. Dabei handelt es sich um Sender, die im System als Markierungspunkte dienen und vom eigenen Handy erkannt werden.

So funktioniert die neue App „hvv any“

Wie funktioniert das dann in der Praxis? Der Fahrgast betritt zum Beispiel den S-Bahnhof Altona, fährt damit bis Dammtor und wechselt dort in einen Bus. Später geht es dann wieder zurück nach Altona. Vor Fahrtbeginn – spätestens ein paar Minuten vorher – muss sich per Button eingecheckt werden.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grünen, v.l.), HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt und Hochbahn-Chef Henrik Falk präsentieren die neue Ticket-Funktion „hvv any“ im Oktober 2021. Patrick Sun Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne, v.l.), HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt und Hochbahn-Chef Henrik Falk präsentierten die neue Ticket-Funktion „hvv any“ im Oktober 2021.

Den Rest erledigt dann die App, auch Umstiege werden automatisch registriert und der Nutzer fünf bis zehn Minuten nach Verlassen der Haltestelle ausgecheckt. Letzteres geht aber auch manuell mit einem Wisch zurück. Während der Fahrt ist das Auschecken nicht möglich. Bei einer Kontrolle kann der erstellte QR-Code vorgezeigt und gescannt werden.

Die App berechnet nach der Fahrt die sinnvollste Fahrkarte

Am Ende des Tages wird dann laut der Hochbahn, die die App zusammen mit dem HVV entwickelt hat, das günstigste Ticket für alle Fahrten des Vortages abgerechnet. „hvv any ist nicht einfach ein weiteres Ticket. Wir schaffen damit eine digitale Lösung für das komplexe Tarifsystem des HVV. Ein riesiger Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden“, sagte HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt. Es richte sich vor allem an Gelegenheitsfahrer, die kein Abo haben, aber immer mal wieder Bus und Bahn nutzen.

Eigentlich sollte „hvv any“ bereits im Frühjahr 2022 an den Start gehen – dann kam allerdings das 9-Euro-Ticket dazwischen.

Innerhalb der App kann der Fahrgast noch vier weitere Personen auf ÖPNV-Fahrt mitnehmen. Genutzt werden kann sie für alle Fahrten im HVV-Netz in drei Bundesländern, sieben Kreisen und knapp 30 Verkehrsunternehmen. Dazu gehören neben den U- und S-Bahnen auch alle Züge der DB Regio, Metronom und AKN, Nordbahn und Fähren. Die App kann im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.