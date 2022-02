Ein Lehrer lässt Kinder vor der ganzen Klasse ihre peinlichsten Momente schildern und filmt sie dabei – so einen skurrilen Vorfall gab es einem Bericht zufolge an einer Hamburger Grundschule. Nun ermittelt die Polizei.

Er soll Schüler:innen mitten im Unterricht erzählt haben, wie er von einem betrunken Freund angepinkelt wurde und sich selbst nach einer Sportveranstaltung in die Hose machte: Laut der „Bild“ hat ein Lehrer in der Grundschule Sander Straße in Bergedorf im Unterricht der zweiten Klasse Schock-Geschichten erzählt – und die sieben- bis achtjährigen Schüler:innen dann aufgefordert, vor der ganzen Klasse selbst ihre peinlichsten Momente zu schildern. Dabei soll er sie mit dem Handy aufgenommen haben.

Lehrer-Skandal an Grundschule: „Nicht tolerierbare Grenzüberschreitung“

Die Schulbehörde erklärte der MOPO, dass der Lehrer inzwischen eine schriftliche dienstliche Weisung erhalten und unterzeichnet habe, „um solche und ähnliche Grenzüberschreitungen zukünftig auszuschließen, eine Rollenklarheit als Lehrkraft sicherzustellen und um den Dienstpflichten ordnungsgemäß nachzukommen.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Zu den konkreten Vorwürfen gab sie auf MOPO-Nachfrage aus personalrechtlichen Gründen keine Auskunft, spricht aber von einer „klaren und nicht tolerierbaren Grenzüberschreitung“. Die Schulleitung, Schulaufsicht und Rechtsabteilung seien sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeschritten.

Das könnte Sie auch interessieren: Herzlos? Vermieter kündigt Café-Betreiber wegen Corona-Schwierigkeiten

Die Mutter eines der betroffenen Kinder, die dem „Bild“-Bericht zufolge verstört ihren Eltern von der Situation erzählt hatten, stellte Strafanzeige. Nun ermittelt die Polizei, ob sich der Lehrer strafbar gemacht hat, sagte ein Sprecher der MOPO.