Nicht mal jeder zweite Hamburger ist auch hier geboren – und es werden immer weniger

Die meisten Einwohner Hamburgs sind nicht in der Stadt geboren worden. Im Zeitvergleich hat ihr Anteil zugenommen.

Der Anteil der Zugezogenen an der Bevölkerung in Hamburg ist gestiegen. Ende 2023 machten sie 58,5 Prozent der Bevölkerung aus, so das Statistikamt Nord. Die jetzigen Hamburger kamen in einem anderen Bundesland als Hamburg oder im Ausland zur Welt.

Der Anteil der Einwohner, die in der Stadt geboren worden sind, liegt bei 41,5 Prozent. Ende 2021 lag der Wert noch 1,5 Prozentpunkte höher. (dpa/mp)