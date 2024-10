Er war gerade mal 15 Jahre alt, als er ganz allein aus Vietnam nach Deutschland kam. Er wurde an der Grenze mehrfach abgewiesen, war obdachlos, landete in Abschiebehaft. Keine guten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben in Deutschland. Doch mit ganz viel Fleiß hat er es geschafft. Tuyen Pham (35) ist heute Chef von sechs Restaurants, eines davon in Hamburg. Mit weiteren Unternehmen macht er heute einen siebenstelligen Umsatz. Im Monat. Wie er es vom Flüchtling zum Millionär schaffte, erzählt er jetzt in einer TV-Dokumentation.