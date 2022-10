Hamburger Start-up will HIV-Erreger weltweit ausrotten

Eine HIV-Diagnose ist inzwischen nicht automatisch ein Todesurteil. Es bleibt aber eine schwere Krankheit: Betroffene müssen ihr Leben lang Medikamente einnehmen. In Hamburg-Bahrenfeld entsteht nun ein Forschungszentrum, das mit einem vielversprechenden Therapieansatz HIV-Infizierte heilen will.

In Bahrenfeld entsteht ein sogenannter Therapie-Hub, ein neues Forschungszentrum zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, insbesondere von HIV. Basierend auf jahrelanger Forschungsarbeit am Leibniz-Institut für Virologie an der Technischen Universität Dresden und vormals am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik ist das Hamburger Start-up „Provirex“ entstanden, das sich auf die Decodierung von menschlichen Genomen spezialisiert hat. Das soll eine präzise Editierung des menschlichen Erbguts ermöglichen. Diese Technologie kann eingesetzt werden, um beispielsweise Infektionen mit dem AIDS-Erreger HIV wieder rückgängig zu machen.

Erklärtes Ziel: Entfernung des HIV-Erregers von infizierten Zellen

Mit der neuen Therapie soll es erstmals gelingen, infizierte Zellen dauerhaft und präzise vom Erreger zu befreien. Die von „Provirex“ entwickelte Methode verknüpfe anschließend das Erbgut wieder fehlerfrei – anders als bisherige Verfahren, heißt es in einer Mitteilung.

In Bahrenfeld werde man parallel dazu außerdem an anderen Verabreichungsformen der neuen Therapien forschen, beispielsweise durch Injektionen. Das könnte Medizinern ein Werkzeug in die Hand geben, den HIV-Erreger weltweit auszurotten.

Klinischer Test am UKE geplant

„Die Heilung von HIV/AIDS ist noch immer eine der großen medizinischen Herausforderungen unserer Zeit“, sagt die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Und lobt den erfolgreichen Weg von der Grundlagenforschung bis hin zur klinischen Studie.

Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) soll der Ansatz zeitnah klinisch getestet werden – an HIV infizierten Personen. Anschließend kann bei Erfolg eine klinische Zulassungsstudie starten.

Mögliche Heilung aus Hamburg

Das Biotechunternehmen Provirex Genome Editing Therapies GmbH ist 2019 aus dem Leibniz-Institut für Virologie entstanden. Die Technologie des Unternehmens sei von den Gründern selbst entwickelt worden.

Die zukünftigen Räume von „Provirex“ sind Teil der Science City in Bahrenfeld – einem Innovationspark mit Schwerpunkt auf Biowissenschaften. (mp)