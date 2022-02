Mit Stammzellen: US-Forscher heilen weltweit erste Frau von HIV

Medizinischer Durchbruch: US-Forscher haben eine mit dem HI-Virus infizierte Frau geheilt – mit Hilfe einer neuartigen Stammzellentherapie. Damit ist sie die bisher dritte Person der Medizingeschichte, die von dem Virus geheilt ist. Ist ein Leben ohne die Krankheit für die 38 Millionen HIV-Infizierten weltweit jetzt greifbar nah?

Das Forscherteam der David Geffen School of Medicine der UCLA-Universität in Los Angeles wandte bei der Frau, die ebenfalls an Leukämie erkrankt war, eine sogenannte „Hablo-/Nabelschnurtransplantation“ an. Über den Fall berichteten mehrere US-Medien, die Wissenschaftler:innen stellten ihre Ergebnisse bei der „Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections“ vor.

An HIV erkrankte Frau unterzieht sich Stammzellentherapie

Im Zuge der Behandlung erhielt die Lateinamerikanerin, die „New Yorker Patientin“ gennant wurde, Stammzellen von der Nabelschnur eines Säuglings. In diesen Zellen war offenbar ein Gen-Merkmal enthalten, das Menschen gegen das Virus unempfänglich macht. Vor allem Menschen aus Nordeuropa oder Kaukasien besäßen es, so die Forscher:innen. Nach der Transplantation nahm die Frau noch Medikamente ein, die sie aber vor 14 Monaten abgesetzt hat – bis heute soll sie HIV-frei leben. „Die Viruskonzentration in ihrem Blut war während dieser ganzen Zeit nicht nachweisbar“, so Forscherin Yvonne J. Bryson.

2009 hatten hatten Wissenschaftler erstmals verkündet, dass ein Mann, der als „Berliner Patient“ bekannt war, möglicherweise ebenfalls durch eine Transplantation von HIV-resistenten Stammzellen von dem Virus geheilt wurde. Auch er hatte Leukämie, woran er später auch starb. Fast zehn Jahre später wurde der Therapie-Ansatz beim sogenannten „Londoner Patienten“, einem Mann aus Südamerika mit Lymphdrüsenkrebs, angewandt. Er gilt dank einer Stammzellspende im Rahmen seiner Krebsbehandlung als zweiter Mensch, der von HIV geheilt wurde.

Lassen sich nun bald auch HIV-Infizierte ohne zusätzliche Krankheit per Stammzellentherapie heilen? Dazu schreibt die „Deutsche Aidshilfe“ auf ihre Website: „Auch wenn nun schon drei Erfolgsgeschichten zeigen, dass HIV prinzipiell heilbar ist: Eine Stammzellentransplantation bleibt eine Methode für Ausnahmefälle.“

Und auch Sharon Lewin, Präsident der internationalen AIDS-Gesellschaft sagt in der „Washington Post“: „Eine Knochenmarktransplantation ist keine praktikable massentaugliche Strategie zur Heilung von HIV, aber sie stellt einen ,Proof of Concept‘ dar, dass HIV geheilt werden kann. Es stärkt auch die Nutzung der Gentherapie als praktikable Strategie für eine HIV-Heilung.“ (alp)