Neues Spanien-Ziel ab Flughafen Hamburg

Eurowings fliegt ein neues Ziel an: Vom Hamburger Flughafen gibt es nun in der Sommersaison einen weiteren Direktflug nach Spanien, direkt an die Atlantikküste.

Jeweils montags und freitags können Hamburger:innen nun vom Airport direkt nach Bilbao im Baskenland fliegen. Tickets sind laut Anbieter Eurowings ab 99,99 Euro verfügbar.

Hamburg Airport: Neues Eurowings-Ziel in Spanien

Montags starten die Flüge ab Hamburg um 10.05 Uhr und kommen um kurz nach halb eins in Bilbao an, am Freitag startet der Flug um 12.15 Uhr. Der Flug dauert rund zweieinhalb Stunden.

Bilbao ist die größte Stadt des spanischen Baskenlandes und ist für sein Guggenheim-Museum bekannt. Doch auch viele Sandstrände an der Atlantikküste finden sich im Umfeld der Stadt. (ncd)