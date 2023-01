Mehr Ruhe, ein eigener Garten und viel Platz fürs Homeoffice – seit der Corona-Pandemie haben sich die Ansprüche an den Wohnort, vor allem von Großstadtbewohnern, deutlich geändert. Viele wollen ihrem Wohnort in der Stadt den Rücken kehren und stattdessen lieber auf dem Land leben. Das zeigt das aktuelle Trend-Barometer der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg. Aber auch innerhalb von Hamburg gibt es einige Präferenzen.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 35 Prozent, also mehr als ein Drittel aller Hamburgerinnen und Hamburger, möchten laut der Auswertung gar nicht mehr in der Großstadt wohnen, sondern die Hansestadt verlassen. „Der Trend ins Umland und ins noch bezahlbare Grün setzt sich fort“, zieht Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg, ein erstes Studienfazit. „Die seit mehreren Jahren zu beobachtenden Überlaufeffekte in die Hamburger Randlagen sowie dem Speckgürtel haben an Dynamik nochmal deutlich zugelegt.“

Ein Drittel der Hamburger will raus aus der Hansestadt

Dem gegenüber steht gerade einmal ein Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger, die „in einem Szeneviertel wie der Schanze oder auf St. Pauli“ wohnen möchten. Fünf Prozent träumen davon, eine Wohnung direkt in der Innenstadt oder der sich rasant entwickelnden – aber auch sehr teuren – HafenCity zu haben. Dort entstehen allerdings größtenteils Eigentumswohnungen – darunter Penthäuser für bis zu 3,2 Millionen Euro, beziehungsweise 15.000 Euro pro Quadratmeter.

Es zeigt sich: Je grüner es in Hamburg wird, umso mehr wollen die Menschen dort wohnen. 23 Prozent wünschen sich laut der Auswertung ein Zuhause in den Elbvororten, wie Blankenese oder Nienstedten, oder in den Walddörfern, wie Volksdorf oder Lemsahl-Mellingstedt. Weit weg von der City, weniger ÖPNV-Anbindung, dafür mehr Ruhe und vor allem Natur.

Trend zum Landleben: Preise im Umland steigen deutlich an

Der Trend zum Grünen zeigt sich ebenfalls bei den Wünschen der Hamburgerinnen und Hamburger für ihre Wohnung. 35 Prozent hätten demnach gerne mehr Wohnfläche, 30 Prozent einen eigenen Garten und 24 Prozent wünschen sich zumindest einen Balkon oder eine Terrasse. Auch das vermehrte Homeoffice macht sich bemerkbar: 15 Prozent wünschen sich ein separates Zimmer, in dem sie arbeiten können.

Die Folgen sind unübersehbar: Im Durchschnitt sind die Preise für gebrauchte Häuser im Umland 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21,2 Prozent gestiegen. Auch Neubauten sind davon betroffen, die im Schnitt um 19,7 Prozent zugelegt haben. Schnäppchenjäger sollten sich derzeit noch in Stade beziehungsweise dem Stader Umland umsehen: Dort müssen im Durchschnitt 2660 Euro beziehungsweise sogar nur 2286 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden. Unter 3000 Euro liegen die Preise sonst nur noch im Umland von Buxtehude (Landkreis Stade).