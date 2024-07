Neues Ranking: Deutschlands bestes Hotel steht in Hamburg

Wo steht das beste Hotel Deutschlands? Der aktuelle Hotelführer des Gourmet-Magazins „Falstaff“ hat das „The Fontenay“ in Hamburg mit diesem Titel bedacht. Das Ranking basiert auf Bewertungen von Lesern des Magazins sowie von einer Fachjury.

Mehr als 25.000 Mitglieder des „Falstaff Travel Clubs“ haben zusammen mit den Fachleuten Bewertungen für zahlreiche Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol abgegeben. Die Luxusherberge „The Fontenay“ an der Außenalster hat dabei 100 von 100 möglichen Punkten erreicht.

„Falstaff“: „The Fontenay“ bestes Hotel Deutschlands

„Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz und unterstreicht unsere Leidenschaft für außergewöhnlichen Service und unvergessliche Erlebnisse. Mein Dank gilt dem Team, das diese Anerkennung jeden Tag aufs Neue erarbeitet“, so der geschäftsführende Direktor Thies Sponholz.

Das Magazin „Falstaff“ ernannte das „The Fontenay“ an der Außenalster zum besten Hotel Deutschlands. The Fontenay Hamburg Das Magazin „Falstaff“ ernannte das „The Fontenay“ an der Außenalster zum besten Hotel Deutschlands.

Das „Vier Jahreszeiten“ an der Binnenalster, das vor rund zwei Monaten in einem anderen Ranking – „Die 101 besten Hotels: Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland 2024“ – als länderübergreifender Sieger abgeschnitten hatte, rangiert im „Falstaff Hotel Guide 2024“ auf dem vierten Platz. Der Abstand zur Spitze ist aber extrem gering: 99 von 100 Punkten stehen in der Wertung zu Buche.

Das könnte Sie auch interessieren: Sternekoch aus Bayern: So ein Restaurant fehlt mir in Hamburg

In Österreich landete das „Interalpen Hotel Tyrol“ in Telfs auf dem ersten Platz – wie das „The Fontenay“ mit 100 von 100 Punkten. Bestplatziertes Haus in der Schweiz wurde das „The Alpina Gstaad“ in Gstaad – ebenfalls mit Höchstpunktzahl. Spitzenreiter in Südtirol ist das „Forestis Dolomites“ in Brixen (100 Punkte). (mp)