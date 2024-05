Renommiertes Ranking: Deutschlands bestes Hotel steht in Hamburg

Auszeichnung für Hamburgs feinste Adresse: Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ wurde im Ranking „Die 101 besten Hotels: Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland 2024“ der länderübergreifende Sieger.

Als „Overall Winner“ aller vier berücksichtigten Länder wurde das „Vier Jahreszeiten“ auch das beste Hotel Deutschlands. „Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll – und bin wirklich sprachlos“, sagte Ingo C. Peters, der geschäftsführende Direktor des Grandhotels an der Binnenalster, nach der Preisverleihung am Sonntag in Zürich. „Wir fühlen uns sehr geehrt, nun auch diesen ehrwürdigen Titel zu erhalten und ich bin unendlich stolz auf mein Team.“

„101“-Ranking gilt als „Michelin der Hotelbranche“

Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Hamburger Binnenalster. Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Hamburger Binnenalster.

Bestes Hotel Österreichs und gleichzeitig „Hotel Of The Year“ wurde das Hotel „Sacher“ in Wien. „The Dolder Grand“ in Zürich wurde zur Top-Adresse der Schweiz gewählt. Das „Forestis Südtirol“ in Brixen wurde im Ranking das beste Hotel in Südtirol.

Das könnte Sie auch interessieren: „Guide Michelin“: Das sind die besten Restaurants in Hamburg

Das „101“-Ranking gilt als unabhängig und genießt großes Renommée – manche sprechen vom „Michelin der Hotelbranche“. Die Rangliste wurde zum fünften Mal aufgestellt. Gekürt werden die Häuser von Experten der privaten IU Hochschule in München. (mp)