Neues Ranking: Das sind die beliebtesten Bäckereien in Hamburg

Wo gibt es in Hamburg die süßesten Kuchen, frischesten Brötchen und saftigsten Brote? Ein Feinschmecker-Magazin hat jetzt die beliebtesten Bäckereien in zwölf Bundesländern ermittelt. Die Hamburger Gewinner setzen auf ein besonderes Konzept. Auch im Umland gibt es eine besonders beliebte Backstube.

Für die beliebteste Bäckerei Hamburgs sind Brot und Brötchen ein echtes Kulturgut. Die „Brotkumpels“ aus Sasel, dahinter stecken Lutz Geißler und Christina Weiß, backen nur auf Vorbestellung. Und das auch nur alle paar Tage. Die bestellten Backwaren können dann wochentags zwischen 17 und 19 Uhr (Sonntag: 8 bis 10 Uhr) abgeholt werden.

„Brotkumpels“: Hamburgs beliebteste Bäckerei kommt aus Sasel

„In Bäckereien wird viel Brot weggeschmissen, das wollen wir auf keinen Fall. Wir backen nur das, was schon verkauft ist“, erklärte Lutz Geißler im vergangenen Jahr der MOPO das Konzept. Das kommt offenbar gut an: 4,9 Sterne haben die Kund:innen bei Google vergeben. „Extrem kompetent“, „köstlich“, „unfassbar lecker“, heißt es dort in den Bewertungen.

Im Publikums-Voting des Feinschmecker-Magazins „Falstaff“ setzten sich die „Brotkumpels“ mit 41 Prozent der Stimmen klar als Hamburger Gewinner durch. Die „Sören Korte Brotmanufaktur“ aus Eppendorf folgt auf Platz zwei (19 Prozent), Bronze geht an das „Schmidtchen und Schmidtchen“ in der Speicherstadt (11 Prozent).

Unter die besten Zehn haben es außerdem geschafft: „Café Luise, kleine Bäckerei“ (Fuhlsbüttel/Winterhude), „bread.“ (Hoheluft-West), „Café Reinhardt“ (Poppenbüttel/Wellingsbüttel), „Bäckerei Konditorei Pritsch“ (Uhlenhorst), „Bäckerei Wiedenroth“ (Ottensen) , „Springer Bio-Backwerk“ (Poppenbüttel/Wandsbek/Eppendorf) und „Café Stenzel“ (Sternschanze).

In Niedersachsen hat sich die Bäckerei „Backsau – der Brotsommelier“ aus Buxtehude den dritten Platz gesichert, hinter der „Landbäckerei Scholz“ (Rinteln-Deckbergen) und „Hennes Backhaus“ (Mehrum). Für das Ranking hat „Falstaff“ zunächst unter den Leser:innen um Vorschläge gebeten. Die jeweils zehn meistgenannten Bäckereien je Bundesland standen anschließend zur Abstimmung.