Betreiber des neuen Restaurants am Mühlenkamp sind Clemens Maiwald, der elf Jahre lang bei Steffen Henssler am Herd stand und zuletzt Küchenchef im „ONO“ am Lehmweg (Hoheluft-Ost) war, und Leon Blume, der sich um den Service kümmert.

Jetzt wird es rustikal: In den Räumen des ehemaligen Sterne-Restaurants „Trüffelschwein“ (Winterhude) öffnet am Freitag ein neues Lokal. Statt feinstem Trüffel, geeistem Ziegenkäse oder Iberico Schwein stehen jetzt eher bodenständige Gerichte auf den Tischen. Der „[Stamm]tisch“ serviert Gulasch oder Spargel mit Katenschinken. Aber auch das mit Gourmet-Note.

Jetzt wird es rustikal: In den Räumen des ehemaligen Sterne-Restaurants „Trüffelschwein“ (Winterhude) öffnet am Freitag ein neues Lokal. Statt feinstem Trüffel, geeistem Ziegenkäse oder Iberico Schwein stehen jetzt eher bodenständige Gerichte auf den Tischen. Der „[Stamm]tisch“ serviert Gulasch oder Spargel mit Katenschinken. Aber auch das mit Gourmet-Note.

Betreiber des neuen Restaurants am Mühlenkamp sind Clemens Maiwald, der elf Jahre lang bei Steffen Henssler am Herd stand und zuletzt Küchenchef im „ONO“ am Lehmweg (Hoheluft-Ost) war, und Leon Blume, der sich um den Service kümmert.

Der „[Stamm]tisch“ ersetzt das „Trüffelschwein“

Die Innenräume des früheren „Trüffelschweins“ wurden komplett neu gestaltet. In Anlehnung an den ersten Teil des neuen Restaurant-Namens wurde viel auf Holz gesetzt. Das soll für Gemütlichkeit sorgen. „Man soll sich bei uns wohl fühlen“, sagt Maiwald. „Wir sind das Lokal an der Ecke, in dem es abends heimelig wird.“

Das könnte Sie auch interessieren: New-York-Flair in Hamburg: Bagel-Bar eröffnet am Mühlenkamp

Wichtig ist es den Neuen am Mühlenkamp, sich von den vielen italienischen Restaurants in der Nachbarschaft abzusetzen. Die Küche setzt auf deutsche Klassiker wie Gulasch oder geräucherter Saibling, kann aber auch mal mit einem Muschel-Eintopf französisch angehaucht sein. In Ausnahmefällen kommen auch mal asiatische Kreationen auf den Tisch.

Das könnte Sie auch interessieren: Beliebter Fischladen in Niendorf steht vor dem Aus (M+)

Auf der Abendkarte stehen 13 Gerichte. Die Weinkarte umfasst 80 verschiedene Tropfen aus ganz Europa. Ab kommendem Montag soll auch ein Mittagstisch angeboten werden. Preislich hat der allerdings wenig mit einer deutschen Eckkneipe zu tun: Das Lunch kostet zwischen 15 und 25 Euro. Guten Appetit!